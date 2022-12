GdS – Scambio Bereszynski-Zanoli, si chiude settimana prossima! I dettagli

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sull’asse Napoli – Sampdoria per lo scambio tra terzini ovvero Bartosz Bereszynski e Alessandro Zanoli. Secondo il quotidiano l’ufficialità arriverà nella prossima settimana ma Napoli e Sampdoria hanno definito i prestiti secchi sino a giugno 2023. Dunque Bereszynski passerà in azzurro e il classe 2000 Zanoli in blucerchiato. Quest’ultimo potrà crescere giocando di più mentre l’esperto polacco sarà un’alternativa al capitano Di Lorenzo anche per la Champions, visto l’esperienza internazionale.