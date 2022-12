CdS – Tre club cercano Sirigu, ma lui vuole rimanere in azzurro

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione attuale di Salvatore Sirigu. Secondo il quotidiano il Napoli ha riportato a casa Nikita Contini, italiano con cittadinanza ucraina, un prodotto del proprio vivaio che era in prestito alla Sampdoria. Contini tornerà per fare il terzo, alle spalle di Meret e di Sirigu che infatti dovrebbe restare. Perché al sardo un po’ di manifestazioni di stima sono arrivate, eccome. Lo prenderebbe la Salernitana oppure lo Spezia o la stessa Samp, ma il guardaspalle di Meret vorrebbe rimanere. Per il momento, è costretto a sottoporsi al differenziato in palestra, ma questo l’ha deciso il destino.