CdS – Queste le scelte di Spalletti per il match contro il Villarreal! Le ultime

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle probabili scelte di Luciano Spalletti per l’amichevole contro il Villarreal. Secondo il quotidiano il Napoli vuole intanto capire come sia andata questa sosta, cosa abbia lasciato nelle gambe e pure nella testa. E sei poi possa essere sfruttata utilmente per presentarsi all’Inter, il 4 gennaio, nella condizione più idonea per un match dal sapore di scudetto. Senza i cinque nazionali non sarà la stessa cosa ma Spalletti sa come industriarsi per analizzare quella squadra che pure in Turchia ha offerto risposte. Potrà sperimentare ancora con Ndombele e con Elmas, con Raspadori che gli piace ovunque, da attaccante oppure da mezzala. Avrà Politano e Di Lorenzo come treni di destra, e dall’altra parte Mario Rui e Kvaratskhelia che danno garanzie. In mezzo, ovviamente il solito Lobotka, semmai per alternarlo con Demme, che ha voglia e anche bisogno di giocare e che, annusando l’aria, potrebbe così non avvertire più la tentazione di andare altrove per giocare.