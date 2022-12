CdS – In trentamila questa sera per assistere all’ amichevole contro il Villarreal

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’amichevole di questa sera contro il Villarreal. Secondo il quotidiano in 25mila hanno già risposto presente. L’impennata prevista si è verificata e fino a stasera c’è la possibilità che si possa sfiorare o superare quota trentamila. Non pochi per Napoli-Villarreal che mette in palio nulla, se non i ricordi che si accavallano sull’uscio del Maradona. È una sfida un po’ nostalgica e un po’ romantica. Sa di quegli anni ruggenti condivisi con Pepe Reina e Raul Albiol, due leader amati seriamente, in maniera pure possessiva, uomini che hanno lasciato il segno e che avranno modo di accorgersene pure stavolta, in uno stadio che sarà per loro e per quel Napoli che attrae come una calamita.