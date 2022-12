CdS – Fatta per Bereszynski, arriverà subito in azzurro. I dettagli

L’edizione odierna de la Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’affare Bereszynski Napoli. Secondo il quotidano il ds Giuntoli ha definito l’intesa con la Sampdoria, mancano soltanto le firme: prestito con diritto di riscatto per il polacco, a Genova andrà Zanoli fino a giugno. E se la chiuderanno subito, come sembra, l’8 gennaio potrà persino provare l’emozione di presentarsi a Marassi da ex. Esistono esigenze convergenti e si può dunque procedere. Zanoli va in prestito secco alla Sampdoria, il Napoli non ha nessuna intenzione di cedere il suo giovanotto ed intende analizzarne le prospettive il futuro. C’è un diritto di riscatto per Bereszynski e stavolta sarà il campo a decidere, non certo il caso. Ma il Napoli ha aggiunto altro. Ha riportato a casa Nikita Contini, italiano con cittadinanza ucraina, un prodotto del proprio vivaio che alla Samp ci stava in prestito e che torna per fare il terzo, alle spalle di Meret e di Sirigu, che dovrebbe restare.