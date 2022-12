Agente di Zerbin: “Lo hanno cercato vari club in questi mesi ma lui non vuole lasciare il Napoli”

Giulio Marinelli, agente di Alessio Zerbin ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli degli interessi che ci sono stati per il suo assistito. Al momento varie squadre sono interessate all’esterno ex Frosinone ma lui non sembra voler lasciare Napoli. Queste le sue parole: “Siamo molto contenti di questi primi mesi di campionato. Dispiace ci sia stata la sosta perché il Napoli stava andando alla grande, ma è servita per fare un piccolo recap di tutto quello che Alessio ha vissuto in questa prima parte di stagione. Dal 1 luglio ci sono state tante prime volte, l’esordio in Nazionale, poi in Serie A e anche in Champions e la seconda convocazione con la Nazionale italiana. Ha avuto una grandissima crescita nell’ambito Napoli. Sento dire che Alessio sta giocando tanti ma non tantissimo, ma credo che la prima parte di stagione disputata da Zerbin sia stata ottima. La forza degli azzurri è un motivo in più per essere orgogliosi sia per i ragazzi che giocano poco che per la squadra in generale. Un minuto nel Napoli di oggi vale davvero tanto. Questa estate Zerbin ha affrontato l’esame Spalletti andando in ritiro con un punto interrogativo, in quel periodo tante squadre hanno chiesto informazioni su di lui. Poi è riuscito a convincere Spalletti e la società a tenerlo e non vuole andare via. Tutte le squadre che in estate lo volevano sono ancora oggi interessate ma ci siamo già espressi a riguardo e il Napoli la pensa allo stesso modo”.