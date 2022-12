Tuttosport – Se Giuntoli dovesse andare via, si valutano anche ipotesi interne. Le ultime

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo del club. Secondo il quotidiano De Laurentiis che ha Giuntoli sotto contratto fino al 30 giugno 2024, da uomo, di sport e di mondo sa come vanno certe cose. Adl non si farà trovare impreparato nel caso in cui il suo direttore dovesse chiedergli di essere liberato. La prima opzione per l’eventuale sostituzione sarebbe interna al club. L’oro di Napoli sono Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani, che curano lo scouting con un lavoro quotidiano, prezioso. Se Giuntoli dovesse andarsene, uno dei due potrebbe diventare il nuovo direttore sportivo, ruolo che Micheli ha per altro già ricoperto in passato al Brescia. Lì sempre con Mantovani e il ds Gianluca Nani misero le basi per l’indimenticabile squadra di Mazzone, Baggio, Guardiola e Pirlo, che sfiorò anche una storica qualificazione alla Coppa Uefa.