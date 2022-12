Sky – Definito scambio tra Napoli e Sampdoria: Zanoli vola in Liguria, in azzurro Contini e Bereszynski

Come riportato dal giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio è stato definito uno scambio tra la Sampdoria e il Napoli. Le due società hanno finalmente trovato l’accordo per lo scambio tra i due terzini Zanoli e Bereszynski, che include anche il portiere Nikita Contini. Il terzino italiano del Napoli passerà ai blucerchiati in prestito secco e tornerà alla base tra 6 mesi, percorso inverso invece per i 2 calciatori del club ligure. Bereszynski si trasferirà in azzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre il portiere ucraino torna in azzurro per fare il terzo alle spalle di Meret e Sirigu.