Repubblica – A breve si chiuderà lo scambio Bereszynski-Zanoli. Anche Contini tornerà alla base

L’edizione odierna de la Repubblica ha fatto il punto sull’asse Napoli – Sampdoria in questa sessione di mercato. Secondo il quotidiano gruppo che vince non si cambia e l’intenzione del Napoli è piuttosto di migliorarlo, sfruttando la finestra invernale del mercato. Nulla deve essere lasciato al caso nella volata per lo scudetto. Si spiega così la complessa trattativa con la Sampdoria, destinata a concludersi forse prima di Natale. Tra le due società c’è già l’accordo per uno scambio di prestiti fino a giugno. Il giovane terzino destro Alessandro Zanoli andrà a farsi le ossa in Liguria e l’arrivo al suo posto del più esperto polacco Bartosz Bereszynski. Da Genova, rientrerà anche Nikita Contini, per integrare la lista di Luciano Spalletti con un altro prodotto del vivaio, a prescindere da Salvatore Sirigu. L’ex estremo difensore di Torino e Genoa è ancora indisponibile e la società campana valuterà nelle prossime settimane se tenerlo in rosa oppure puntare lasciarlo andare a un altro club.