Tristissima notizia per il mondo del calcio: Sinisa Mihajlovic si è spento a soli 53 anni a causa della leucemia. Tra le tante società a esprimere il proprio cordoglio per la notizia, c’è anche il Napoli. Il club azzurro era molto legato all’ex calciatore per una simpatia che andava oltre il mondo del calcio. “Ciao Mister”, il messaggio pubblicato su Twitter dal club partenopeo.

Ciao Mister 💙 pic.twitter.com/pVCLBPMlwR — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 16, 2022