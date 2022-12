GdS – Rrahmani ancora in dubbio per l’Inter. Da monitorare anche i reduci dal Mondiale

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sull’avvicinamento alla sfida del 4 gennaio tra Inter e Napoli. Secondo il quotidiano gli adduttori di Amir Rrahmani ora stanno bene ma l’intenzione è di non affrettare i tempi. Difficilmente vedremo il kosovaro a San Siro contro l’Inter. Spalletti potrebbe quindi perdere una pedina fondamentale per la sfida con la compagine di Inzaghi. Ovviamente un discorso a parte vale per i cinque reduci dal Qatar che rientrano in questi giorni. Non disputeranno le amichevoli e saranno testati per capire come meglio personalizzare il lavoro. Probabilmente a ridosso del Capodanno Spalletti organizzerà una partitella a Castel Volturno proprio per valutare sul tempo le condizioni dei suoi mondiali.