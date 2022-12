Sinisa Mihajlovic oggi ci ha lasciato ed è un dispiacere per tutti gli appassionati di calcio, tra cui i tifosi del Napoli.

Mihajlovic non ha mai avuto l’opportunità di allenare o giocare per Napoli, ma lo scorso anno ha espresso la sua simpatia, il suo tifo per il Napoli durante la lotta Scudetto. Ricordiamo il mister con queste parole toccanti ed emozionanti dello scorso gennaio

“Mai detto che l’Inter vincerà lo scudetto. Io spero che a vincere sia il Napoli. Il Napoli per la gente, mi piace la gente di Napoli. All’Inter sono stato giocatore e vice allenatore, è la mia seconda famiglia. Ma ho una passione speciale per i napoletani, un popolo di cuore, come i serbi. Ecco, forse noi siamo forse un po’ più duri… Io non c’entro un c***o con Napoli e i napoletani, eppure li sento vicini, affini. Abbiamo la stessa attenzione ai rapporti, coltiviamo il senso dell’amicizia”.

Fonte: Corriere dello Sport.