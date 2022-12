CdS – Il Napoli spera nella rinascita di Ndombele! Il francese piano piano sta migliorando

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’avventura a Napoli di Tanguy Ndombele. Secondo il quotidiano Ndombele sta tornando. Partito in sordina nel Napoli di Luciano Spalletti, ha approfittato dei minuti a disposizione per ritrovare la condizione e nelle ultime uscite si è notata una crescita complessiva del giocatore. Inizialmente era apparso decisamente fuori forma e fuori condizione. Le prime uscite con il Napoli avevano deluso ma Spalletti sapeva di avere a disposizione un calciatore capace di colpi importanti. E negli ultimi match si è notata una crescita complessiva del giocatore. Il Napoli lo aspetta, confermandogli la fiducia. L’ultimo colpo del mercato estivo è entrato nel Napoli in punta di piede, ha ritrovato la condizione con gradualità, poi ha lasciato esplodere la propria fisicità e adesso sembra pronto per fare tutto ciò che Spalletti gli chiede.