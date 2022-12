CdS – Futuro Demme: la mossa del Napoli per trattenerlo in maglia azzurra

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Diego Demme.

Nelle ultime settimane, il centrocampista tedesco è stato accostato a diverse voci di mercato che, ancora oggi, lo vedono lontano dalla squadra partenopea.

Dal canto suo, la società di De Laurentiis vorrebbe convincerlo a restare. Per questo motivo, stando a quanto riportato dal quotidiano, il club starebbe chiedendo al giocatore di non lasciare l’azzurro nella prossima sessione di mercato. La stagione si farà sempre più ricca di appuntamenti e avere una riserva su cui contare è fondamentale.

Per Demme, dunque, potrebbe esserci l’occasione giusta per scendere in campo.