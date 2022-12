CdS – Altro che riserva, numeri importanti per Giovanni Simeone in questa stagione

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla stagione fino a questo momento di Giovanni Simeone. Secondo il quotidiano sono numeri strabilianti, quelli di Simeone, che conquista Napoli a suon di gol, nonostante il poco spazio trovato finora. Finora ha disputato con la maglia azzurra soltanto 386′ di gioco. 386′ fanno di lui una riserva di lusso, per il Napoli di Luciano Spalletti. Eppure i numeri del Cholito dicono ben altro: 6 gol per lui, di cui 4 in Champions e 2 in campionato. La qualificazione del Napoli agli ottavi di Champions da prima del gruppo A viene anche dai suoi piedi e dalla sua testa. Come il cholito non c’è (quasi) praticamente nessuno, con sei gol pesanti come l’oro o forse no, di platino: perché a Milano la svolta arrivò con la sua torsione e a Cremona la indirizzò sempre lui. Il Napoli ringrazia, e si coccola il suo campioncino dal carattere mite e dal sorriso solare: mai un mugugno, mai un cenno di insoddisfazione. Per il cammino del Napoli sarà pedina fondamentale.