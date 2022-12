Stramaccioni: “Napoli favorito per lo scudetto, ha tutto per reggere le pressioni delle altre”

Intervistato a TMW l’allenatore Andrea Stramaccioni ha presentato la ripresa del campionato per il Napoli. Ecco quanto detto:

“Credo che il campionato sarà fortemente condizionato da questa sosta e dalle condizioni dei giocatori che hanno partecipato al Mondiale. Una cosa del genere non è mai accaduta. Sarà fondamentale ripartire bene, come se fosse una seconda mini stagione”. Il Napoli reggerà, ha tutte le carte in regola per farlo. Non era lì davanti per fortuna o episodi ma lo era con la forza delle idee, del gioco, del gruppo e della leadership del suo allenatore”.