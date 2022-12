ADL ricorda Mihajlovic: “Grande uomo che va via troppo presto, allenatore che in passato avevo pensato di portare a Napoli”

La notizia della morte di Sinisa Mihajlovic ha scosso tutto il mondo del calcio, soprattutto quello italiano, in cui il serbo era diventato grande. Tanti gli attestati di stima e affetto per il serbo deceduto nella giornata di oggi. Anche il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis si è voluto unire al ricordo e al cordoglio per Mihajlovic con un post su Twitter. Il patron del Napoli ricorda il grande uomo che è stato il serbo e che aveva pensato di portarlo a Napoli come tecnico. Questo il suo tweet: “Se ne va troppo presto un grande uomo. Un allenatore che in passato avevo pensato di portare a Napoli. Una persona di grande spessore umano. Un lottatore che ha sfidato la malattia con il coraggio di un leone. La mia personale vicinanza a tutta la sua famiglia. Ciao Sinisa“.