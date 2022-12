SSC Napoli – Il calendario ufficiale del 2023 sarà in vendita dal 16 dicembre

La SSC Napoli ha diffuso ufficialmente la data che inaugurerà i nuovi calendari del 2023 con protagonisti i calciatori azzurri.

L’edizione uscirà a breve, ovvero sarà disponibile da venerdì 16 dicembre in ogni edicola con l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport che dunque potrà essere acquistato dai tifosi azzurri per garantirsi immagine e contenuti esclusivi dei protagonisti partenopei. Ecco in anteprima una delle immagini ufficiali lanciate dalle Stories di Instagram dell’official page della società.