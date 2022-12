Raul Albiol: “Speriamo sia la volta giusta per la vittoria dello scudetto”

Raul Albiol, ex difensore del Napoli ed attualmente in forza al Villarreal, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport.

La Rosea ha interrogato lo spagnolo del sottomarino giallo, che potrà ritornare nel suo ex stadio, l’antico San Paolo, oggi denominato Maradona, per affrontare gli azzurri in un’amichevole in programma sabato 17 dicembre alle ore 20:30. L’ex Napoli si è soffermato sul momento attuale dei partenopei e sull’obiettivo scudetto: “Il Napoli va forte, credo sia ad oggi una delle squadre più forti in Europa e i risultati lo dimostrano. Sono molto belli da vedere, hanno messo in atto quello che sicuramente è stato un lavoro professionale e dettagliato da parte dell’allenatore. Giocarci contro è davvero complicato. Spero sia l’occasione giusta per riportare a Napoli uno scudetto che si aspetta da oltre 30 anni”.

Un Albiol che ha concluso l’intervista elogiando così Kvara: “Kvicha è un calciatore fortissimo, lo vidi contro la Spagna nel marzo del 2021, vincemmo ma lui giocò benissimo e segnò anche. Nel giro di qualche anno il suo valore aumenterà notevolmente”.