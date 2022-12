Ibrahimovic: “Kvaratskhelia mi ha impressionato. Scudetto? Il Milan c’è!”

Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola. L’attaccante del Milan ha parlato anche del Napoli, questo quanto evidenziato:

Sul Napoli “Al momento siamo secondi, al momento. Il Napoli è forte, Kvaratskhelia il giocatore che più mi ha impressionato. Ma anche la Juve sta rientrando e l’Inter è in corsa. Noi però ci siamo. In più questo è un anno troppo particolare con la sosta invernale e il Mondiale giocato in mezzo: sarà un campionato più di condizione e meno di qualità. E per la mia lunga esperienza di vittorie dello scudetto, so che è sempre decisiva la seconda parte della stagione.

Sulla squadra: “Il mister ha fatto un lavoro estremo. Ognuno ha fatto il suo. Siamo dove siamo ma non dobbiamo essere soddisfatti o pensare che sia finita, è il contrario. Hai mangiato un po’ di successo, sai che feeling è. Ora questo deve continuare e avere fame di fare ancora di più. Per questo stiamo lavorando”.