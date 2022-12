Gazzetta – Il Napoli torna carico e motivato dal doppio esito turco

Il Napoli ha dimostrato di essere già pronto per la ripresa dei giochi.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, le vittorie contro Antalyaspor e Crystal Palace, unite ad un calcio spettacolare e un unione di intenti importante tra i calciatori che sono scesi in campo, hanno dato ottimismo ed energia ad un ambiente già carico per il ritorno in campo a San Siro il 4 gennaio. Il quotidiano sportivo ne ha parlato in tali termini, sottolineando la felicità del tecnico azzurro nei confronti del gruppo squadra: “È come essere riusciti ad annodare il filo conduttore che deve legare il 12 novembre al 4 gennaio. Cioè dalla vittoria con l’ Udinese, undicesima consecutiva in campionato, alla ripresa a San Siro contro l’ Inter. La capolista è l’ unica ad avere interesse a che nulla cambi rispetto a quanto visto nella prima parte della stagione. Ma al di là di quanto si possa pensare il primo a essere soddisfatto della sosta e anche del ritiro il Turchia è Luciano Spalletti”.