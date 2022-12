Contatti in corso tra Sampdoria e Napoli per uno scambio di terzini: Bereszyński potrebbe lasciare Genova per trasferirsi a Napoli, dove farebbe il vice di Di Lorenzo. Ai blucerchiati andrebbe in prestito Zanoli.

Anche Contini potrebbe tornare a Napoli visto che sembra ormai già terminata l’avventura di Sirigu in Campania. Per concretizzarsi, però, servirebbe liberare uno spazio nella lista della rosa. Sirigu piace alla Salernitana.

FONTE: GDM