Dopo l’amichevole di ieri contro il Crystal Palace, vinta per 3 a 1 da parte degli azzurri; è arrivata l’ufficialità sul profilo ufficiale partenopeo della gara tra Napoli e Lille. Si giocherà mercoledì 21 Dicembre alle ore 20.00 allo Stadio Diego Armando Maradona.

Quindi un altro test importante per i ragazzi di Spalletti che sicuramente sarà fondamentale per mettere minuti nelle gambe, in vista del big match alla ripresa del campionato contro L’Inter.