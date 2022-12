Grassani: “Vi svelo cosa rischia la Juventus. Napoli indagato? Non c’è pericolo, questo il motivo”

L’avvocato Mattia Grassani, esperto di diritto sportivo, è intervenuto A Radio Napoli Centrale. Ecco quanto evidenziato:

“L’indagine sulla Juve ha ad oggetto due macro aree: plusvalenze con valori non conformi al mercato e incongruenze sul pagamento degli stipendi della stagione 2020/21. La Juventus ha attribuito valori non veritieri ad alcuni giocatori, ma a maggio è stato stabilito che, purché certi valori potessero essere anomali, non esiste una regola di mercato in grado di stabilire minimi e massimi, quindi quelle operazioni non potevano essere censurate.

Ora non so se l’indagine sarà riaperta sulla base di nuovi elementi. Mi chiederei però se un club può, in occasione della scadenza dei termini per retribuire i propri calciatori, concordare con questi una rinuncia di 3 su 4 mensilità salve poi splittare queste 3 mensilità su 4 alla stagione successiva.

Questi sono comportamenti gravi che espongono la Juventus a sanzioni che vanno da un minimo di uno o più punti di penalizzazione fino all’esclusione dal campionato di competenza e revoca del titolo conquistato sul campo. È da escludersi, eventualmente, l’assegnazione dello scudetto alla seconda classificata per la stagione 2020/21.

Il Napoli invece non rischia nulla, in questa nuova inchiesta non viene mai nominato. Ha fatto operazioni conformi, Osimhen è un’operazione fondata da un punto di vista disciplinare. La Procura di Napoli ha raccolto una custodia dalla Francia, ma il Napoli è stato già giudicato dalla giustizia sportiva: i napoletani possono stare tranquilli.”