Oggi Crystal Palace-Napoli, dove vederla, orario e probabili formazioni

Alle ore 16 (ora italiana), allo stadio Regnum Carya, si disputerà l’amichevole valevole per il Winter Football Series by Regnum fra Crystal Palace-Napoli ad Antalya, in Turchia.

Il match sarà visibile su DAZN, incluso nell’abbonamento alla piattaforma, e in pay per view a € 9.99 sulla piattaforma satellitare di SKY.

Le probabili formazioni:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia; Simeone. Allenatore: Spalletti.

Crystal Palace (4-2-3-1): Guaita, Mitchell, Guehi, Andersen, Clyne, Schlupp, Doucouré, Eze, Olise, Mateta, Zaha. Allenatore: Vieira.