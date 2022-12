Gazzetta – Zaniolo come Raspadori, il progetto Napoli attira giovani talenti italiani

La notizia di giornata è, senz’altro, l’indiscrezione che vi abbiamo raccontato in mattinata de La Gazzetta dello Sport, che parla di un contatto tra il Napoli e l’agente di Nicolò Zaniolo. Significherebbe Luciano Spalletti nel futuro dell’esterno della Nazionale, allenatore che il classe ’99 abbraccerebbe volentieri, proprio come fatto in estate da Giacomo Raspadori. Il quotidiano milanese descrive l’operazione Zaniolo proprio come un’affare ‘alla Raspadori’ ricordando che l’ex neroverde aveva fatto pressione fortissima alla dirigenza emiliana per un suo trasferimento nel club di ADL:

“Oggi essere allenati da Luciano Spalletti in una squadra giovane e ambiziosa, capace di primeggiare e di esprimere un calcio di alto livello, calamita l’attenzione di giocatori importanti. Nell’estate scorsa è accaduto a Giacomo Raspadori e adesso sta succedendo con Nicolò Zaniolo che sta pensando a quale sarà il posto migliore per costruire il suo futuro...”.