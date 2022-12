Crystal Palace-Napoli 1-3: vittoria degli azzurri nell’ultima amichevole in Turchia

Crystal Palace-Napoli 1-3. Vincono ancora gli uomini di Spalletti, questa volta contro la compagine inglese del Crystal Palace, capitanata da Vieira. Inizio turbolento dei partenopei che vanno in svantaggio grazie ad un gol in contropiede di Zaha. Passa poco e il Napoli ristabilisce la parità grazie ad un’azione personale di Osimhen sotto il diluvio di Antalya. Nella ripresa, tanti i cambi per i partenopei, tra cui Giacomo Raspadori. Proprio lui sigla prima il pareggio con un gran gol dalla distanza, e poi il gol del sorpasso con un tiro ravvicinato che trafigge il portiere avversario. Altra vittoria, dunque, per il Napoli con le solite certezze in mezzo al campo e sulla panchina. Prossimo match amichevole sabato 17 dicembre alle ore 20.30 contro il Villarreal allo stadio Maradona.