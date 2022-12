Bomba Gazzetta – Il Napoli ci prova per Zaniolo, già avviati i contatti con l’agente!

L’ombra del Napoli mette in discussione il rinnovo di Nicolò Zaniolo con la Roma. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport palesa questa clamorosa ipotesi, visti i continui rinvii del club giallorosso all’incontro per il prolungamento dell’accordo dell’esterno della Nazionale, in scadenza nel 2024.

Il tanto atteso appuntamento tra la dirigenza giallorossa e Claudio Vigorelli, agente del gioiello mancino classe ’99, si terrà martedì, ma i contatti con gli azzurri sarebbero già stati avviati:

“La squadra azzurra è forte oggi e intende esserlo ancor di più. Ecco perché quando il club partenopeo ha contattato l’agente dell’attaccante, Claudio Vigorelli. Si legge sull’edizione odierna del quotidiano milanese, che parla anche dell’approvazione della famiglia Zaniolo ad un trasferimento a Napoli. Nicolò ha il contratto in scadenza nel 2024 e sa che ora può compiere l’ultimo salto di qualità. Non è solo una questione di soldi, ma di crescita, nonostante il ragazzo a Roma stia bene e abbia un bel rapporto con i tifosi, ma si aspetterebbe un rinnovo importante dal giallorossi, un contratto che lo facesse sentire al centro del progetto.

Il passare del tempo aiuta inoltre Zaniolo a ottenere ciò che vuole, abbassando il suo valore di mercato, che a giugno oscillerebbe intorno ai 30 milioni. L’attaccante stima molto Spalletti e Pioli, visti gli ammiccamenti anche del Milan, proprio perché ritiene che Napoli e Milan siano i progetti italiani che più lo aiuterebbero per la sua crescita tecnico-tattica. La prima scelta continua ad essere sempre la permanenza a Roma, ma se il rinnovo diventasse chimera, Napoli sarebbe soluzione gradita. E De Laurentiis e Giuntoli restano in attesa….”.