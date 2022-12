Spalletti: “Sirigu sta facendo allenamenti step by step, ecco le condizioni di Demme e Rrahmani”

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa prima del Crystal Palace e ha parlato della situazione riguardante Demme, Sirigu e Rrahmani che sono infortunati. Queste le sue parole: “Sirigu sta facendo un programma che prevede allenamenti step by step e siamo contenti del livello da lui raggiunto, quando rientrerà farà poi allenamenti, così come Rrahmani, che ha usato questa pausa per rimettere dentro lavoro a secco e poi inizierà col pallone quando saremo a Napoli. Demme ha un affaticamento ma nessuna lesione, sarà fuori a scopo precauzionale nella partita di domani”.