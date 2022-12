Spalletti: “Noi siamo a posto in questo momento, spero non cambi niente in entrata o in uscita”

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa per presentare l’amichevole di domani degli azzurri contro il Crystal Palace. Il tecnico azzurro si è anche soffermato sul discorso mercato e su Diego Demme, sempre più al centro di indiscrezioni che lo vedono lontano da Napoli. Queste le sue parole in merito: “Noi siamo a posto così, ci sentiamo tranquilli e non vogliamo cambi niente, né in entrata né in uscita, poi se qualcuno ha la necessità di giocare di più come ad esempio Demme, che ha giocato meno delle potenzialità che ha. Lui ha avuto un infortunio, ma se vuole giocare cercheremo poi di non cambiare niente, perché numericamente abbiamo altri giocatori che possono sopperire alla sua partenza. Poi c’è il mercato che può mettere a disposizione cose nel corso del tempo, ma non è nei nostri pensieri. Noi siamo contenti di Demme e preferiamo resti con noi, ma è lui che decide per il resto”