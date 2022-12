Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa della sfida di domani contro il Crystal Palace di Vieira, un’amichevole che sarà l’ultima di questo ritiro in Turchia. Le parole del tecnico:

Domani è un test importante visto l’avversario. Ci saranno altre novità?

“E’ stato un buon test incontrare l’Antalyaspor, confrontarsi con un grande professionista e uomo come Sahin; è un allenatore umile che sa trasferire le sue conoscenze ai propri giocatori e affrontare loro è stato un buon test per essere la prima amichevole. Abbiamo fatto una bella partita, ho visto interesse e qualità anche nelle novità che ho proposto. Ovviamente il Crystal Palace è più forte sulla carta, ma la nostra preparazione procede bene. Di là c’è un mostro sacro come Vieira, che è stato un grande giocatore: lui poteva rappresentare il nostro centrocampo perfettamente, in quanto aveva le caratteristiche di Anguissa, Lobotka e Zielinski! Quando entrava dalla panchina era impressionante per il suo impatto, era di carattere e immagino che abbia trasferito la sua personalità ai giocatori. Poi, le squadre della Premier sono di un livello alto: hanno Zaha che è un attaccante forte, imprevedibile, Doucoure mi ricorda un po’ Vieira, per cui sarà una gara importante, in cui proveremo qualcosa di nuovo che stiamo sperimentando in questa pausa. In estate c’erano tanti giocatori nuovi e dovevamo ripassare alcuni concetti, ora possiamo fare uno step successivo”.

Come stanno Demme, Sirigu e Rrahmani, che hanno fatto personalizzato?

“Sirigu sta facendo un programma che prevede un recupero step by step e siamo felici della sua condizione, che appena sarà al 100% gli permetterà di tornare a fare allenamenti, così come Rrahmani, che è tornato a fare lavoro a secco prima di tornare a toccare il pallone, mentre Demme ha un affaticamento e per precauzione non giocherà domani”.

Ci fa un bilancio del ritiro in Turchia? Lei già ha avuto a che fare con la sosta in Russia

“Io conosco solo un modo per valutare la giornata, se sono felice del lavoro fatto. Noi stiamo ricercando le cose che non abbiamo, perché avere anche solo una mancanza può rovinare le nostre qualità; abbiamo sfruttato bene il ritiro, chi lavora ha dato la massima disponibilità, nessuno si è fatto male, abbiamo lavorato su quello che volevo che approfondissimo, ora domani c’è questa amichevole che ci dirà se ci siamo allenato bene o meno e se siamo soddisfatti del ritiro, fatto in un luogo ideale. Qualcuno dice che la sosta ci sfavorirà perché stavamo andando bene, ma per me necessitavamo di uno stop e di un break dopo che abbiamo tirato il fiato così tanto. Forse, senza la sosta, avremmo avuto qualche pareggio, mentre ora ripartiremo. La sosta è stata scomoda per chi aveva trovato la quadra, mentre noi non vediamo l’ora di giocare queste amichevoli e poi ricominciare”.

Poi, sui complimenti di Montella e Pirlo:

“Sono io che faccio i complimenti a loro, perché sono venuti ad allenare qua, in un campionato di livello come quello turco, in cui devi avere l’umiltà di capire dove sei, in che contesto. Sono felice di aver conosciuto un campione come Pirlo, che è all’inizio della carriera da tecnico, mi ha parlato di alcuni giocatori forti, mentre Montella lo conosco perché l’ho prima allenato e poi ci siamo sfidati. Mi auguro di vederli allenare grandi squadre in Italia, lo hanno già fatto con dei successi”.