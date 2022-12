Pedullà – Demme piace anche al Valencia, il tedesco e il Napoli decideranno cosa fare nelle prossime settimane

Diego Demme potrebbe lasciare il Napoli nel mercato di gennaio, e ha molti estimatori sia in Italia che in Europa. Come riporta Alfredo Pedullà, esperto di mercato che ha fatto un punto della situazione sul centrocampista tedesco e sugli estimatori. Come riportato dal giornalista di Sportitalia il mediano ha voglia di giocare, ma sa che al Napoli è difficile trovare un elevato minutaggio. Al momento l’interesse della Salernitana è reale ma la trattativa è bloccata, non soltanto per l’ingaggio ma anche per altri fattori. L’ex Lipsia sta aspettando e prenderà poi le decisioni nel corso delle prossime settimane, anche perché la sua decisione deve combaciare con quella del club azzurro. Su di lui c’è anche il Valencia di Gennaro Gattuso, che al momento ha fatto solo apprezzamenti, da capire se verrà poi intrapresa una trattativa.