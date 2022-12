La prima semifinale di questo Mondiale è la sfida tra Argentina e Croazia, la sfida tra 7 palloni d’Oro di Messi e Modric sommati insieme, e che vedrà interessato il Napoli.

Questa semifinale non interessa gli azzurri direttamente, ma indirettamente, perché vede coinvolti tre giocatori dell’Inter, l’avversaria del Napoli nella prima gara del 2023: stiamo parlando di Brozovic, Lautaro e Correa.

La notizia è positiva, in quanto sia la nazionale che vincerà che quella che perderà resterà in Qatar fino a pochi giorni da Natale e avranno il riposo di cui necessitano: dunque, Inzaghi li potrebbe rivedere per la prima volta a pochissimi giorni dalla sfida con il Napoli e ciò non sarebbe male.

Infatti, Brozovic e Lautaro sono due titolari, e se per l’assenza di Brozovic Inzaghi ad ottobre ha sperimentato la soluzione di Calhanoglu regista, in attacco potrebbe schierare con il Napoli l’attacco Dzeko-Lukaku, mai provato prima. Insomma, nella gara più importante per la squadra neroazzurra, l’ultima spiaggia per tornare nella corsa Scudetto, Inzaghi potrebbe rinunciare a due titolari non così marginali.