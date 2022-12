Il Mattino – Tutto fatto per il rinnovo di Lobotka! Si attende solo l’ufficialità

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul rinnovo di Stanislav Lobotka. Secondo il quotidiano il centrale di centrocampo è praticamente insostituibile, nello scacchiere tattico ideato da Luciano Spalletti. Dai suoi piedi e dalla sua testa dipendono i tempi di gioco degli azzurri, che si aggrappano allo slovacco lungo tutta la durata delle gare. Gli avversari sempre più spesso provano ad ingabbiarlo ma, tempo qualche minuto per capire come liberarsi, ed il centrocampista torna a farsi padrone del gioco e del campo. Se il Napoli ha girato così bene nella prima parte di stagione è soprattutto per merito suo. Così, già da settimane Giuntoli ed il suo staff sono al lavoro per il rinnovo, che è oramai vicinissimo. La fumata bianca è attesa prima di Natale. Il discorso è già largamente avviato tra il club azzurro e il suo agente. Ora al rientro degli azzurri a Castel Volturno si tratterà solo di mettere a posto gli ultimi dettagli prima della firma sul nuovo contratto.