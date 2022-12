Il Mattino – Rrahmani procede verso il recupero! Con l’Inter ci sarà

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulle condizioni di Amir Rrahmani. Secondo il quotidiano il peggio è alle spalle, ed il calciatore kosovaro si unirà al gruppo una volta terminato il mini-ritiro in Turchia. Rrahmani tornerà in gruppo alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno dopo l’amichevole contro il Crystal Palace, che segnerà la fine del ritiro turco. Il difensore kosovaro in questi giorni ad Antalya sta svolgendo lavoro personalizzato sul campo, dopo l’infortunio muscolare accusato nella trasferta di Cremona. Tale problema lo ha costretto a saltare nove partite tra campionato e Champions League. Con il passare dei giorni intensificherà gradualmente il lavoro con i compagni e sarà disponibile alla ripresa del campionato per la sfida del Meazza contro l’Inter.