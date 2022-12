GdS – Gli azzurri impegnati al Mondiale impazienti di ritornare in gruppo! I dettagli

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul ritorno degli azzurri impegnati al Mondiale. Secondo il quotidiano i cinque giocatori al momento in vacanza per smaltire le amarezze del Mondiale sono quasi impazienti di tornare nella loro culla napoletana. Sì perché la rassegna in Qatar non ha certo regalato grandi soddisfazioni a Zielinski e agli altri compagni del Napoli. Anzi ha dimostrato che mentre con Spalletti si esprimono in sincrono quasi perfetto, con rendimenti molto al di sopra della sufficienza, nelle rispettive nazionali faticano a trovare i ritmi giusti, per qualcuno anche con problemi di posizione in campo.