CdS – Domani amichevole con il Crystal Palace e poi si riparte. Questo il programma

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul programma del Napoli dopo la conclusione del ritiro in Turchia. Secondo il quotidiano il Napoli accelera in vista della seconda e ultima amichevole del Winter Football Series by Regnum. Dopo la vittoria con l’Antalyaspor, gli azzurri giocheranno domani con il Crystal Palace alle 16 italiane e poi lunedì torneranno alla base. La parentesi turca si chiuderà a ore, ma poi si aprirà quella napoletana: la squadra si esibirà al Maradona sabato (20,30) con il Villarreal degli ex Albiol e Reina e mercoledì 21 dicembre con il Lilla. Ovvero il club da cui ha acquistato Osimhen: l’amarcord di Victor.