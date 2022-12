CdS – Demme – Salernitana pista non tramontata! Intesa sulla formula, però c’è il nodo ingaggio

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in uscita. Secondo il quotidiano c’è una chiacchierata di mercato fra Napoli e Salernitana per Diego Demme. Il ds dei granata, l’ex Napoli Morgan De Sanctis ha sfruttato il ritiro in Turchia di ambo le società per far visita al club azzurro per salutare Luciano Spalletti, suo tecnico ai tempi della Roma e fermarsi con Cristiano Giuntoli. Per il centrocampista tedesco l’idea sarebbe quella di una cessione in prestito con diritto di riscatto, con l’ingaggio come ostacolo principale al completamento dell’operazione.