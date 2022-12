CdS – Altri due centrocampisti nel mirino del Napoli! Occhi su Baldanzi e Susic

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano se l’avventura di Demme a Napoli dovesse finire, il Napoli è chiamato a muoversi in sede di calciomercato per il centrocampo. E, se Ilic è il calciatore maggiormente candidato a sostituire Demme, Giuntoli sta osservando anche altri due centrocampisti, che potrebbero fare al caso del Napoli. Un altro centrocampista oggetto di focus è Sucic, centrale del Salisburgo che ieri al Mondiale ha brindato con la Croazia alla conquista della semifinale. E ancora: in ottica prettamente futura si parla con l’Empoli di Tommaso Baldanzi, diciannove anni di talento sprigionato nella prima parte della stagione con il piglio del trequartista che sa anche sacrificarsi. Entrambi i nomi risponderebbero alle esigenze finanziarie e sportive della Società di De Laurentiis. Sono giovani, talentuosi, versatili e capaci di occupare più zone del campo, in nome di quella capacità di adattamento richiesta da Spalletti.