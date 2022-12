Sky – Incontro tra la Salernitana e il Napoli per discutere di Demme

La Salernitana è molto interessata a Diego Demme, e sta provando a portarlo in maglia granata già nel mercato di gennaio. Come riporta Gianluca di Marzio, esperto di mercato Sky c’è stato un incontro in Turchia tra i direttori sportivi delle due società, Cristiano Giuntoli e Morgn De Sanctis. La società granata sembra pronta ad offrire per il centrocampista tedesco un prestito oneroso con diritto di riscatto, così da regalarlo a Davide Nicola. La trattativa però non è semplice, infatti il centrocampista guadagna 3 milioni di euro, cifra molto alta per il club di Iervolino, che per questo vorrebbe un aiuto da parte del Napoli nel pagamento, cosa che al momento il club azzurro non sembra voler fare. La trattativa continuerà, ma al momento è molto difficile.