Il Mattino – Napoli, si discute ancora per i rinnovi di Lobotka e Zielinski! Le ultime

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sui rinnovi di contratto di Stanislav Lobotka e Piotr Zielinski. Secondo il quotidiano sotto l’albero di Natale ci sarà il rinnovo di Lobotka: definito in larga parte da tempo, ma manca ancora la definizione del bonus. In ogni caso, non c’è particolare fretta. Giuntoli, dalla Turchia, ha invitato gli agenti di Zielinski a Napoli: è il momento di capire le intenzioni del polacco e le richieste per firmare il prolungamento. I segnali sono chiari per tutti: il tetto degli stipendi non può essere superiore ai 4 milioni netti, il monte ingaggi non potrà mai più andare oltre gli 80 milioni di euro lordi all’anno.