GdS – Il Napoli vuole Ilic! Il Verona rifiuta la formula del prestito

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano Ivan Ilic è il nome nuovo per il centrocampo del Napoli, ma sul giocatore del Verona c’è tanta concorrenza. La Lazio l’ha cercato spesso e si prepara a tornare alla carica, ma anche il Napoli ha messo da tempo gli occhi su di lui. La proposta di un’eventuale cessione di Ilic in prestito non piace al Verona. Un sì può arrivare solamente a fronte di un’offerta sostanziosa”.