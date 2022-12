CdS – Spalletti pensa al cambio ruolo per Ndombele! Le ultime

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport si è soffermata sulle possibili novità tattiche che Spalletti valuterà nel mini ritiro in Turchia. Secondo il quotidiano Luciano Spalletti potrebbe avere a propria disposizione una sorta di jolly all’interno del suo organico: Ndombele. Il tecnico ha intenzione di schierarlo praticamente in ogni zona del centrocampo anche avanzandone il raggio d’azione. Finora il tecnico l’ha piazzato da mezzala ma anche davanti alla difesa al posto di Stanislav Lobotka. Ora invece potrebbe agire anche da trequartista nel 3-4-1-2. Ora dopo le difficoltà all’ombra di Zielinski ed Anguissa adesso sa di sé, trequartista di un 3-4-2-1. Ma anche Ndombele, con il Raspadori che sembra un 8 ma che si comporta da 9, che in realtà è varie cose, costituisce l’espressione della ricerca continua, di quegli esperimenti che in ritiro vanno inseguiti.