L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’avvicinamento del Napoli all’amichevole contro il Crystal Palace. Secondo il quotidiano Juan Jesus, dopo il programma di gestione preventiva osservato per un paio di giorni, tanto da saltare la partita contro l’Antalyaspor, ha svolto l’intera seduta in gruppo. Demme e Lobotka, invece, si sono limitati a un lavoro personalizzato in piscina mentre Rrahmani e Sirigu a un programma personalizzato in campo.