Il Mattino su Kvaratskhelia: “Le sue certezze sembrano non essere cambiate”

Il Mattino, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli soffermandosi sulle condizioni di Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante del Napoli è reduce da un infortunio alla schiena che lo tenuto fermo due settimane. Ieri è tornato in campo ed è sembrato che il fastidio alla schiena non sia mai esistito:

“Le certezze di Kvara sembrano non essere cambiate: il primo feeling è quello con il compagno Osimhen e la coppia è ancora capace di grandi fiammate. Sorprende, invece, quello con Raspadori, che Spalletti ieri sera ha schierato inizialmente alle sue spalle vista l’assenza di Zielinski: i due si cercano, si trovano e si danno il cinque davanti all’allenatore. Parlano la stessa lingua, quella del pallone che viaggia veloce, che va e torna, che fa ammattire gli avversari e che piace tanto al toscano in panchina. Un tempo va bene per stavolta, contro il Crystal Palace domenica arriveranno altri minuti importanti. Il georgiano non ha giocato partite per 36 giorni, un’assenza che aveva mai dovuto mettere in conto negli ultimi anni di esplosione tra Rubin Kazan, Dinamo Batumi e ovviamente Napoli. I fastidi fisici sono alle spalle, davanti c’è solo lo show”. Si legge sul quotidiano