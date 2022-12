Spalletti: “Vinto test importante! Su Kvara e Raspadori vi dico questo”

Luciano Spalletti è stato intervistato post amichevole, vinta 3 a 2 dagli azzurri. Ecco di seguito le sue parole:

“Bisogna elogiare Raspadori, quando si è umili e si vuole aiutare la squadra si può fare qualsiasi ruolo, soprattutto se un ragazzo come lui ha grande conoscenza di questo gioco. E’ stato un test importante che ci permette di continuare la preparazione. Kvaratskhelia? Sta bene, non ha più problemi o dolori alla schiena. Anche stasera ci ha fatto vedere la sua immensa qualità e siamo felici di riaverlo a disposizione. Sono molto contento di aver dato tanto spazio ai giovani della primavera, perché hanno talento e meritano una chance del genere in amichevoli con la prima squadra, hanno bisogno di crescere e maturare. Mi è piaciuta la velocità di gioco che ormai fa parte del nostro stile di gioco. Juan Jesus? Ha solo un affaticamento, l’ho lasciato fuori per precauzione e già da domani tornerà ad allenarsi con la squadra. Ho sentito i 5 giocatori che hanno preso parte al Mondiale, non vedono l’ora di poter riaggregarsi ai propri compagni”.