Simeone sfida le avversarie: “Dimostreremo di riuscire a vincere”

Giovanni Simeone è stato intervistato da Sky Sport nelle ultime ore.

L’attaccante argentino è partito con la squadra in Turchia per ricaricare le pile in vista della ripresa del campionato. L’ex Verona si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni sugli azzurri e sulla lotta al tricolore: “Sappiamo che chi si trova sotto di noi in classifica spera in un nostro passo falso, ma dimostreremo a tutti di non volerci fermare. Si dovranno stancare di pensare ad un nostro errore. Spalletti cerca sempre di farci rendere al massimo è sempre sul pezzo per ognuno di noi. Il suo lavoro continuo nei nostri confronti ci fa capire che crede in noi. Dobbiamo tornare forti quanto prima, in attacco riusciamo sempre a segnare partendo dalla condizione di dover creare qualcosa di importante in fase offensiva”.

Un Cholito a 360 gradi, pronto a trascinare il Napoli sempre più in alto.