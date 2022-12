Dal Belgio – Il Napoli interessato a un giovane talento del Club Brugge

Stando a quanto riportato da VoetbalNieuws.be, pare che il Napoli abbia adocchiato un giocatore del Club Brugge.

Si tratta di Tajon Buchanan (classe 1999).

L’attaccante della squadra belga non è passato inosservato durante i Mondiali 2022, considerando le sue prestazioni con la maglia del Canada. Il giocatore, infatti, ha chiuso l’esperienza in Qatar con un assist e 26 dribbling riusciti, senza dimenticare che è uno dei primi dieci esterni per accelerazioni con palla al piede.

Il club di De Laurentiis vorrebbe tentare questo colpo di mercato, battendo la concorrenza di Milan e Juventus, entrambe sulle tracce del giovane talento canadese.