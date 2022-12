Spalletti: “Kim è un campione, l’ho capito subito! Elmas eccezionale, tutti vogliono restare”

Luciano Spalletti ha rilasciato un’intervista alla stampa turca dal ritiro al Regnum Carya Resort di Antalya: “Mi piacerebbe allenare in Turchia. Ci sono tecnici di qualità come Montella, Pirlo e Farioli. Il calcio turco non è di secondo livello e molti allenatori preparati sono venuti ad allenare qui”.

Su Kim: “Ci serviva un calciatore che potesse sostituire Koulibaly. L’ho studiato e ho capito sin da subito che era un grande campione, che non ha fatto pesare troppo l’addio di Kalidou”.

Su Elmas: “Gioca o no, Eljif è la luce dei miei occhi. È una ragazzo eccezionale ed un calciatore molto duttile, può giocare in ogni porzione di campo. Lui può farti vincere la partita anche se gioca solo dieci minuti. Fa anche il lato sporco del calcio, ma vuole ancora migliorarsi. È uno che fa tanto lavoro in campo”.

Sulla pausa, il ritiro in Turchia e i tifosi: “Stiamo lavorando più nel dettaglio. La squadra ha tanta qualità ma può ancora migliorare. Antalya? Ci sono stato volte quando allo Zenit. Il clima è fantastico, qui si sta molto bene e ne siamo felici. Tifosi? Sono la nostra forza in campo. Tutti i giocatori che sono al Napoli non vogliono andarsene, abbiamo la possibilità di tenere tutti”.