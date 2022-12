Gazzetta – Il Napoli studia l’erede di Demme: fari puntati su Ilic del Verona

Il Napoli si sta mettendo già al lavoro per consegnare nelle mani di Spalletti quello che sarà l’erede di Diego Demme.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, questa volta il direttore sportivo Giuntoli starebbe pescando in Italia: il profilo ritornato di moda è quello di Ivan Ilic del Verona, calciatore già seguito ed apprezzato in passato. Attualmente impegnato in Qatar con la sua Serbia e dalla giovanissima età, corrispondente a soli 21 anni, il suo arrivo potrebbe anticiparsi alla sessione di gennaio se Demme decidesse di lasciare Napoli anzitempo, in vista di stimoli più importanti a causa di un minutaggio davvero ridotto all’osso. Il serbo può giocare da mediano ed ha doti importanti da incontrista e discrete da palleggiatore, in grado di offrire più quantità che qualità alla manovra. Gli azzurri sondano il terreno con il Verona e sarebbero pronti a fiondarsi nel momento più opportuno.